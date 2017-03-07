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Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı

"Madam Secretary" adlı Amerikan dizisinde, Filipinler Devlet Başkanı yumruklanması büyük tepkilere neden oldu.
21:257 Mart 2017
Dünya
Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı
"Madam Secretary" adlı Amerikan dizisinde, Filipinler Devlet Başkanı yumruklanması büyük tepkilere neden oldu.

“Madam Secretary” adlı Amerikan dizisi, Filipinlerde tepkilere neden oldu. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde, Amerika Dışişleri Bakanı rolündeki kadın oyuncu tarafından, Filipinler Devlet Başkanı'nın yüzüne yumruk attığı bir fragman yayımlandı. Filipinlerde birçok kişi, bunun Başkan Rodrigo Duterte ile alay etmek için yapıldığını söyledi. Ayrıca Filipinler Amerikan Elçiliği, resmi internet sitelerinde diziyi kınayan bir metin yayınladı. Yayınlanan metinde, “Devlet Başkanımızı olumsuz resmetmekle ve Filipinler Başkanlık Ofisinin saygınlığına gölge düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda ulusumuzun dış ilişkileri de küçümsenmiştir “ifadelerine yer verildi. Ayrıca “Filipinler'in uzun süredir kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğunu da lekelenmiştir” denildi.

Öte yandan Filipinler elçiliği bu hafta pazar günü yayınlanacak olan dizinin yapımcı şirketine bu saygısızlığın bir an önce düzeltilmesi için çağrıda bulundu. İHA

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