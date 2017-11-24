Anaokulda skandal: ‘Çocuklara hap içirdiler, soyup karanlık odalara kapattılar’

Çin'de Pekin'de bir anaokulda çocuklara yönelik dehşet verici kötü muamele iddiaları büyük tepki yaratırken, yetkililer hızla etkili adımlar atmaya söz verdi.

Çin medyası son üç gündür anne-babaların, Çaoyang mahallesindeki anaokulda çocuklarına ne olduğu belirsiz iğneler yapıldığı ve haplar verildiği, ceza olarak çırılçıplak soyunma ve karanlık odalara kapatma gibi yöntemler kullanıldığı yolundaki iddialarını aktarıyor.

Komünist Parti’nin yayın organlarından Çin Kadın Haberleri gazetesine konuşan bir anne, “Kızım iki gün ‘Anne ben hasta değilim bana niye iğne yapıyorlar’ diye ağladı” diyor.

Bir başka veli çocuklara her gün öğle yemeğinden sonra ne olduğu belli olmayan iki beyaz hap içirildiğini söylüyor.

Caixin adlı dergiye konuşan bir başka veli “İtaatsiz görülen öğrenciler çırıl çıplak ayakta dikilmeye zorlanıyor ya da karanlık bir odaya kapatılıyor” diyor.

Okulun önünde toplanarak içerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını görmeyi talep eden velilerden biri Pekin Haber gazetesine “Şu an öfkeden titriyorum” diye konuştu.

Anaokulunu New York hisse senetleri piyasasında işlem gören ve kendisini “Çin’in en büyük erken çocuk eğitimi hizmeti sunucusu” olarak tanımlayan ve 4 bin 400 çalışanı olan RYB Education adlı bir şirket.

Tokyo’daki hisse senetleri borsası Nasdaq’daki profilinde şirket temel değerlerinin “özen” ve “sorumluluk” olduğunu belirtiyor. Şirketin Çin’deki 307 şehirde, 6 yaşın altındaki çocukların gittiği 1.100 anaokul ve ilkokul öncesi bakım merkezi var.

Bu iddialar Çin’de yakın zamanlarda ortaya çıkan çocuklara yönelik iki kötü muamele skandalının üzerine geldi.

Bu ayın başlarında Şanghay’daki bir anaokulu hakkında bu tür iddialar gündeme gelmiş, çocukların dövülerek ve ağızlarına zorla biber sürülerek cezalandırıldıkları ileri sürülmüştü.

Çin’in Twitter’ı sayılan Weibo’da anaokulda kötü muamele haberinin altına 7 binden fazla yorum yapıldı.

İlginç olan Çarşamba ve Perşembe günleri geniş bir şekilde işlenen habere dair bu sabah Çin’in Komünist Parti kontrolündeki medyada hiç bir satır olmaması.

Bu, Çin orta sınıflarının tepkilerinin büyümesinden endişelenen parti propaganda yetkililerinin, habere karartma emri verdiği şeklinde yorumlanabilir.

Okulu işleten RYB şirketi ise bir açıklama yaparak üzüntüsünü bildirdi ve hükümetin yapacağı soruşturmanın sonuçlarını beklediğini kaydetti.

Şirketin internete koyduğu açıklamasında, “İlgili kamera kayıtları ve techizatı temin ediyoruz. Olayda adı geçen öğretmenler açığa alınmıştır” denildi.

Çin eğitim yetkilileri de bir açıklamayla “çocuklara fiziksel ya da psikolojik olarak zarar verdiği saptanan” personelin sert bir şekilde cezalandırılacağını kaydettiler.

Cuma sabahı okulun önü kalabalık. Sivil polisler, veliler ve meraklı halk toplanmış. Okul binasının üzerinde iki gülümseyen kız çocuğu posteri ve “Çocuklar mutlu ve rekabete hazır olmalı” sloganı dikkat çekiyor.

Okulun önünde bekleyen velilerden bir anne, soruşturmanın devam ettiğini ve herşeyin ortaya çıkacağını ama bu süre içinde çocuğunu okula göndermeyeceğini söyledi.

Bir başka anne ise daha kuşkuluydu. “Bütün bir olayın üzerine örteceklerinden endişe ediyorum. Artık bir çok insan sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyor. Bu tür şeyler Çin’de defalarca yaşandı” diye konuştu.