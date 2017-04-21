Son dakika… Referandum Beyaz Saray’da gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Nisan Anayasa Referandumu sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmesi ABD'de tepkilere neden olurken, dün ilginç bir gelişme yaşandı.

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalefetin şaibeli olduğunu iddia ettiği referandum Başkan Trump’ın, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile birlikte Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’de geçen Pazar günü yapılan halk oylaması gündeme geldi.

Bir gazeteci İtalyan lidere, “Sayın Başbakan, Avrupa kıtasında demokratik değerlerden söz ettiniz. Bu bağlamda, Türkiye’deki referandum sonuçlarından kaygılı mısınız? Bu konuyu Başkan Trump ile görüştünüz mü?” sorusunu yöneltti.

“Türk referandumunu not etmemiz gerekir” diye yanıt veren Gentiloni şöyle devam etti:

“Oylamanın nasıl yapıldığına ilişkin tartışmaları bir yana, Avrupalı liderlerin bu oylamayı not ettiklerine inanıyorum. Sonuçlar, Türk hükümetinin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmenlerin neredeyse yarısının başka türlü görüş bildirmelerine karşı yaklaşımlarına bağlı. Kucaklayıcı bir yaklaşım mı olacak, yoksa çatışmacı bir yaklaşım mı? Bu çok önemli olacak bizim için de, Avrupa Birliği (AB) için de.”

Türkiye ile İtalya’nın NATO’ya üye olduklarını ve ülkesinin Türkiye’nin savunmasına önemli katkı sağladığını belirten Gentiloni, “Çok önemli olan başka bir şey de temel ilkelere saygı göstermek. İki ülke arasında önemli bir işbirliğinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğinin, Türkiye’de geçen günlerde gözaltına alınan İtalyan gazetecinin serbest bırakılmasını sağlamasını istiyoruz” dedi.