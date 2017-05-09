Andes canavarı seri katilin korkunç hikayesi

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Onun adı Pedro Alonso Lopez. “Andes canavarı” lakabıyla biliniyor. 1970’li yıllarda Kolombiya, Peru ve Ekvador’da korku saldı. Bu bölgede üç yüzün üzerinde çocuğu kaçırdı ve onlara istismarda bulundu. İşte Andes canavarı, Pedro Alonso Lopez'in korkunç hikayesi.
Pedro Alonso Lopez 1949'da doğdu. Annesi genelevde çalışıyordu, 13 kardeşi vardı. 8 yaşında kız kardeşlerinden birine cinsel tacizde bulundu ve bunun üzerine annesi onu sokağa attı. Sokağa atılmasından bir adam tarafından istismara uğradı.
18 yaşında araba hırsızlığından dolayı girdiği hapiste de saldırıya uğradı. Ondan büyük 4 mahkum tarafından da tecavüze uğradı ve 3'ünü öldürdü. Cinayetlerden nedeniyle 2 yıla mahkum edildi. Hapisten çıktıktan sonra başka insanları da öldürmeye başladı.
1978'de Peru'lu 100 kız öldürdüğü söylendi. Bir köyde 9 yaşındaki bir kızı alıkoymaya çalışırken yakalandı. Onu yakalayan Ayachucos yerlileri onu canlı canlı yakmak istediler. Fakat daha sonra yetkili kişilere tesim etmek üzere Ekvador'a götürdüler. Burada da 110 Ekvador'lu kıza tecavüz etti ve onları öldürdü.
1980'de 12 yaşında bir kızı kaçırırken yakalandı. Bu 53 kurbanın ortaya çıkmasından sonra oldu. Onları bir sürü farklı yere gömdü, fakat daha kimse cesetlerini bulamadı.
1983 yılında Ekvador’da 110 genç kadını öldürmekten suçlu bulunan seri katil, Peru ve Kolombiya’da kayıp 240 çocuğun daha katili olmakla suçlandı. Cinayet işlemeye devam edeceği konusunda yemin etmesine rağmen Ekvador hükümeti tarafından serbest bırakıldı ve Kolombiya’ya sürgün edildi.
Lopez kendini yüzyılın adamı olarak görmektedir ve bu yüzden sürgüne gönderilmek yerine serbest bırakılması gerektiğini söylemiştir.
1998’de Kolombiyalı yetkililer tarafından cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Bunun üzerine kurbanlarının yakınları, Lopez bulana 250.000$ ödül vereceklerini açıklamışlardır.
Pedro Alonso Lopez'in sağ olup olmadığı ya da nerede yaşadığı bilinmiyor.
Andes canavarı seri katilin korkunç hikayesi
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