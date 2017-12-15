Ankara’da açılan Mevlevihane’yi St. Petersburg’lu sanatçılar tasarladı

Mimar Sinan’ın Ankara'daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Camii’nin avlusuna inşa edilen ancak 1950’li yıllarda yol geçeceği için yıkıldığı iddia edilen Mevlevihane yeniden inşa edildi. 14 Aralık'ta resmi bir törenle açılan Mevlevihane'nin süsleme ve iç dizaynı Rusya'nın St. Petersburg Sanatçılar Birliği'ne üye sanatçılar tarafından yapıldı. Ayrıca Mevlevihane'de St.Petersburg'lu sanatçı Yelena Ruban'ın tabloları sergileniyor.

1566 yılında yapılan Mevlevihane, aralarında Rus, Özbek, Azeri ve Türk sanatçılarında yer aldığı ekibin yoğun çalışmalarının ardından tamamlandı.

Mevlevihane’de Mevlevi kültürünün yanı sıra çeşitli sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Başkentin tarihi mekanı Hamamarkası’nda taş ve ahşap malzemeler kullanılarak yapılan binada yılın her günü çeşitli etkinlikler planlanıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kültür Evi olarak kullanılacak yeni Mevlevihane’nin sanatsal dekorasyonu Rusya St. Petersburg Sanatçılar Birliği üyelerince gerçekleştirilmiştir. Kültür Evinde kütüphane de bulunmaktadır ve çeşitli ülkelerin halk destanlarına, şiirlerine ve hikâyelerine değinen onlarca kitap ziyaretçilerin okumasına sunulmuştur” dedi.