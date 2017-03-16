Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin partisi aşırı sağcı Geert Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi'ni ağır bir yenilgiye uğrattı. Peki tüm anketler neden yanıldı? Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) zafer kazanmasının asıl neden ülkede ekonominin iyi gitmesi gibi görünse de seçmenlerin yüzde 34'ü Rutte'nin Türkiye ile son dönemde yaşanan krizi iyi yönettiğini düşünmesinin de sonuca etki ettiği tahmin ediliyor.

Anketler bir kez daha yanıldı… Hollanda seçiminde ‘Türkiye’ etkisi

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin partisi aşırı sağcı Geert Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi'ni ağır bir yenilgiye uğrattı. Peki tüm anketler neden yanıldı? Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) zafer kazanmasının asıl neden ülkede ekonominin iyi gitmesi gibi görünse de seçmenlerin yüzde 34'ü Rutte'nin Türkiye ile son dönemde yaşanan krizi iyi yönettiğini düşünmesinin de sonuca etki ettiği tahmin ediliyor.

Hollanda’da son zamanların en heyecanla beklenen seçiminde sona gelindi.

Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) ilk sonuçlara göre seçim zaferini kazandı.

Başbakan Rutte’nin zaferi, özellikle Geert Wilders’in başkanı olduğu göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ni (PVV) ağır bir yenilgiye uğratması sebebiyle özellikle önemli görülüyor.

Rutte’nin partisi VVD, 150 vekilin yer alacağı parlamentoda henüz kesin olmayan sonuçlara göre 32 sandalye kazanırken Wilders’ın partisi PVV, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller ile beraber eşit sayıda 19 koltuk kazandı.

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Ekonomi 11 çeyrektir büyüyor

Kamuoyu yoklamalarında uzun süre Wilders’in lideri olduğu PVV birinci sırada yer alıyordu.

Bu da Wilders’ın sürekli gündeme getirdiği göç meselesinin seçimlerin odağında yer almasına yol açmıştı.

Ancak Başbakan Rutte’nin seçimleri kazanması, Hollandalıların sandığa giderken başka önceliklerinin olduğunu gösteriyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hollanda seçimlerinde Rutte’nin kazanmasına neden olan esas faktör ekonomideki iyi gidişat.

Özellikle krizi atlatan ve iyi bir performans gösteren Hollanda ekonomisinin başarılı gidişatı, seçmenin üzerinde daha baskın bir rol oynadı.

Hollanda ekonomisi, istatistik merkezinin açıkladığı ilk verilere göre 2016’da yüzde 2,1 büyüdü.

Ekonomi böylece 2007’den beri en iyi performansını yakalarken 11 çeyrektir kesintisiz genişlemiş oldu.

İşsizlik ise son beş yılın en düşük seviyesine gerileyerek Ocak ayında yüzde 5.3’e kadar geriledi.

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Yüzde 81 ekonomi, yüzde 34 Türkiye

Başbakan Rutte’nin seçimden önce en çok işine yarayan konulardan bir diğeri ise Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz oldu.

Sandık başında yapılan anket sonuçları gösteriyor ki Rutte’ye oy veren seçmenlerin yüzde 81’i VVD’yi tercih etmelerinde iyi bir performans gösteren ekonominin rol oynadığını söylüyor.

Seçmenlerin yüzde 34’üne göre ise Rutte’nin Türkiye ile yaşanan diplomatik krizi başarılı bir şekilde yönetmesi VVD’ye oy vermelerinde etkili oldu.

Diğer bir zafer YeşilSol’un

VVD’lilerin seçim sonuçlarını takip ettiği Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan iş merkezinde büyük bir kutlama ve parti havası görmek mümkündü.

Diğer yandan seçim sonuçlarının ardından coşku sadece VVD’de yaşanmadı. Aynı zamanda 16 koltuk kazanan YeşilSol’da büyük bir sevinç vardı.

Hollanda’da konuştuğum azımsanamayacak sayıda çok kişi, çevrenin göçmenlerden daha önemli bir sorun olduğunu düşünüyordu.

YeşilSol’dan konuştuğum bir temsilci, aşırı sağın özellikle Rutte ve Wilders arasındaki televizyon tartışmasının ardından düşüşe geçtiğini hatta bundan sonra daha çok kan kaybedeceğini söylemişti.

Çevreye duyulan hassasiyetin arttığı, seçim sonuçlarında da net bir şekilde ortaya çıkıyor.