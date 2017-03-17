Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan Türkiye temennisi!

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, işbirliğine devam etmenin önemli olduğunu belirttiği Türkiye’nin, referandumdan sonra makulleşmesini umduğunu söyledi.

Roma Anlaşması'nın 60'ıncı yılı münasebetiyle İtalya parlamentosundaki bir toplantı için Roma'ya gelen Antonio Tajani, RAI 1 kanalındaki “Uno Mattina” programında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Avrupa arasında yaşanan gerilime değinen Tajani, “Türkiye, bizim temel muhataplarımızdan biri ve AB'nin bir parçası olmaya aday olmuş bir ülke. Ancak son yıllarda, insan hakları, basın özgürlüğü gibi konularda bizim savunduğumuz temel bazı değerlerin aksine giden bir yol izliyor,” diye konuştu.

Aynı zamanda kendisi de eski bir gazeteci olan Tajani, “Bir gazetecinin hoşa gitmeyen şeyler yazdığı için tutuklanması bizim aklımızın almadığı, kabul edilemez şeyler” dedi.

Tajani, referandum kampanyasının yürüdüğü ve “parlak olmayan” bir durum içindeki Türkiye'de suların durulması arayışına girilmesi gerektiğini de ekleyerek, “Orada birçok söylem, Erdoğan'ın içeride bütünlük sağlaması ve destek arayışı için gerekiyor. Ben, referandumdan sonra Türkiye'nin yeniden makul hale dönmesini ve Avrupa'yla yapıcı bir ilişki içine girmesini diliyorum” ifadesini kullandı.

“Türkiye, AB'ye üyelik yolunda ilerlemeyi isterse -tabii ki Kopenhag Kriterleri'ne uymak koşuluyla- izleyeceği yol belli. Ancak şimdi doğru yönde ilerlemiyor” diye sözlerini sürdüren İtalyan politikacı, şöyle konuştu:

“Gerek (Jean- Claude) Juncker, gerek (Donald) Tusk ve gerekse de ben, Hollanda gibi demokratik bir Avrupa ülkesini rencide etmenin, tüm Avrupa vatandaşlarını rencide etmek anlamına geldiğinin altını çizdik. Hollanda gibi bir ülkeyi Nazi olmakla itham edemezsiniz, çünkü onlar da Nazizm'den ağır yara aldı. Bunlar kabul edilemez ifadeler.”

Sakin ve pragmatik olmayı denemeleri gerektiğini söyleyen Tajani, özellikle Avrupa'ya sığınmacı akınını durdurmak için anlaşma yaptıkları Türkiye ile işbirliğine devam etmenin önemli olduğunu da vurguladı. DHA