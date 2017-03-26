Aracıyla giderken yolda iki gölge gördü, yaklaştığında gözlerine inanamadı!

Tatile aracıyla çıkan Jordan Kahana, yolda giderken iki gölge gördü, yaklaştığında ise o gölge bakın ne çıktı?

Tatile aracıyla çıkan Jordan Kahana, yolda giderken iki gölge gördü, yaklaştığında ise o gölge bakın ne çıktı?

Jordan Kahana isimli genç çocuk aracıyla seyahat ederken yolda hiç beklemediği türden bir şeyle karşılaştı. Los Angeleslı genç çocuk işten izin almıştı ve birkaç haftalığına tatile çıkmıştı.

Tatilde arkadaş edinmeyi umuyordu. Ancak muhtemelen bu tür bir arkadaş değildi hayalindeki. Jordan, Arizona'daki Büyük Kanyon'u görmek üzere yola koyuldu.

Ancak çöllerin içinden geçerken sıradışı bir şey gördü. İleriden bakınca iki gölge gibi görünüyorlardı. Ancak gölgenin nedenini anlayamamıştı. Havada bulut bile yoktu. Yakınlaşınca gördüğü gölgenin 8 haftalık iki yavru köpek olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Jordan, köpekleri yolda durup aracına aldı ve hemen hayvan hastanesine götürdü ve iki yavru köpeği sahiplendi.