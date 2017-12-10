Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının "hükümsüz" olduğu belirtilerek, Washington yönetimine kararını iptal etmesi çağrısında bulundu.

Filistin ve Ürdün’ün talebi üzerine gerçekleştirilen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından Arap Dışişleri Bakanları Konseyi, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıması ve Büyükelçiliğini Taşıması” başlığı altında 16 maddelik sonuç bildirisi yayımladı.

Bildiride, Arap Birliği’nin toplantılarına devam edeceği ve gelişmeler ışığında gelecekte atılacak adımları belirlemek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere bir ay geçmeden toplantı yapacağı, bu bağlamda dönem başkanı olarak Ürdün’de olağanüstü zirve gerçekleştirilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

‘KARAR HÜKÜMSÜZDÜR’

Bildiride, “ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karar hükümsüzdür, uluslararası hukukun ve BM kararlarının tehlikeli bir ihlalidir, hukuki bağlayıcılığı yoktur.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak ilan etmesinin, barış çabalarını baltaladığı, gerginlik ve kızgınlığı körüklediği, bölgeyi şiddet, kaos ve istikrarsızlığa sürüklediğine işaret edilen bildiride, ABD’nin Kudüs siyasetindeki bu dönüşüm, “Washington yönetiminin kendisini İsrail yanlısı bir noktada konumlandırdığı, barış sürecindeki arabuluculuk rolünden kendini azlettiği ve uluslararası hukukun çiğnendiği tehlikeli bir gelişme” olarak nitelendirildi.

‘KUDÜS’ÜN MEVCUT STATÜSÜ KORUNMALI’

Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı adımların, “hak kazandırmayacağının” vurgulandığı BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalındığı ifade edilen bildiride, Kudüs’ün mevcut statüsünün korunması gerektiği belirtildi.

Tüm ülkeler, 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaya davet edildi.