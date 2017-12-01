Arjantin 44 mürettebatlı kayıp denizaltıyı aramayı bıraktı

Arjantin donanması 2 hafta önce 44 kişilik mürettebatıyla birlikte Atlas Okyanusu'nun (Atlantik) güneyinde batan San Juan denizaltısını aramayı sonlandırdığını duyurdu.

Arjantin donanması sözcüsü Enrique Balbi denizaltı için yapılan kurtarma operasyonunun sonlandığını duyurdu.

Mürettebatın öldüğünü kesin olarak belirleyemediklerini söyleyen sözcü ancak incelenen bölgelerde enkaza rastlayamadıklarını belirtti.

‘YERİNİ BELİRLEYEMEDİK’

Denizaltıyı bulmak için uluslararası çabaların devam edeceğini söyleyen sözcü “18 ülkenin destek verdiği, 28 gemi, 4 uçak ve 4000’den fazla personelin katıldığı arama kurtarma faaliyetlerini iki defa uzattık ancak tüm çabalara rağmen kayıp denizaltıya ulaşamadık” dedi.

Donanma 34 yıllık dizel-elektrikli ARA San Juan denizaltısı ile 15 Kasım’da iletişimi kaybetmişti.

Denizaltıyla son iletişim Atlas Okyanusu’nun güneyinde kıyıdan 450 km açıkta seyrettiği sırada yapılmıştı.

Olayın ardından ABD donanması diğer ülkelerle birlikte Arjantin’e denzialtıyı bulmaları için yardım sağlamış, ayrıca insansız kurtarma cihazını aramalara katılması için bu ülkeye göndermişti.

Denizaltıda bulunan 44 mürettebatın canlı kurtarılma ihtimali, denizaltıdaki oksijenin 7 ile 10 gün boyunca yetebileceğinin açıklanmasının ardından, günler öncesinde azalmıştı.

‘BİR TRAJEDİNİN ORTASINDAYIZ, DENİZALTI KAPASİTEMİZİN YARISINI KAYBETTİK’

Adını açıklamak istemeyen bir başka Arjantinli donanma yetkilisi de “Bir trajedinin ortasındayız. Donanmada elem ve şaşkınlık havası hakim. 44 yoldaşımızı kaybettik” dedi.

Yetkili “Arjantin’in denzialtı kapasitesinin yarısını da kaybettik” ifadelerini kullandı.

Arjantin donanmasında şu anda sadece 1 adet denizaltı aktif olarak görev yapıyor.