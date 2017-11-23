Arjantin’deki denizaltında patlama

Bir haftadır Atlantik Okyanusu'nda kaybolan Arjantin'e ait denizaltıda umutlar tükeniyor... Bugün yapılan bir açıklamada denizaltının geçen hafta son sinyalini gönderdiği sırada bir patlama meydana geldiği belirtildi.

44 mürettebatıyla Atlantik Okuyanusu’nun güneyinde kaybolan denizaltı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta, 15 Kasım’da son sinyalini veren denizaltının bulunduğu bölgede sinyallerle eş zamanlı olarak bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Arjantin donanmasının sözcüsü Enrique Balbi, 15 Kasım sabahı meydana gelen patlamayı, “Anormal, tek, kısa ve şiddetli” olarak tanımlarken, nükleer olmadığını söyledi. Balbi, ARA San Juan isimli denizaltı için havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yetkililer, patlamanın bir saldırıya işaret etmediğini duyururken, denizaltında bulunan mürettebatın yakınları Arjantin’deki Mar del Plata’daki üste gerçekleşen açıklamanın ardından gözyaşlarına boğuldu.