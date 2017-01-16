Aşk yolunda hiç tanımadığınız birini iç çamaşırlarına kadar soyar mıydınız? Avustralya'da yayın hayatına başlayan bir reality şovda, hayatının aşkını arayan çiftler birbirini soyup yatağa giriyor.

Aşk için hiç tanımadığınız birini soyup, onunla aynı yatağa girer misiniz?

Aşk yolunda hiç tanımadığınız birini iç çamaşırlarına kadar soyar mıydınız? Avustralya'da yayın hayatına başlayan bir reality şovda, hayatının aşkını arayan çiftler birbirini soyup yatağa giriyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; ‘Undressed’ adlı programda, eşleşen çiftler ilk buluşmada birbirini soymak zorunda.

Ruh ikizini bulmak için çabalayan ‘umutsuz’ romantikler, 30 dakika boyunca yatakta kalıyor ve bu süre zarfında birbirlerini tanımaya çalışıyor.

Çiftlerin birbirlerine sordukları sorular ise karşılarındaki dev ekrana yansıtılıyor.

Pazartesi günleri SBS televizyonunda yayınlanacak programın tanıtım videosunda, hiç tanışmayan çiftlerin birbirlerini soyarken genellikle tuhaf bir şekilde güldüğü görülüyor.

Buluşmanın sonunda herkese kalıp partnerini daha iyi tanıma fırsatı veriliyor. İsteyense programı terk edebiliyor.