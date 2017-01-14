Astronotlar uzay yürüyüşüne başladı

İki astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güç sistemini yükseltmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun güneş enerjili sistemindeki eskiyen bataryalı değiştirmek için, iki astronot istasyonun dışına çıkarak uzayda yürüdü.

NASA batarya yenileme işleminin sonraki yıllara bilgi aktarımı için gerekli olduğunu söylüyor. Ayrıca dünyanın 400 kilometre üzerinde seyreden istasyon, karanlıkta yol alırken bataryaların enerjisini harcıyor. Büyüklüğü yaklaşık 5 odalı bir ev boyutunda olan Uluslararası Uzay istasyonu, 16 ulusun sahip olduğu ve ortaklaşa işlettiği 100 milyar dolarlık bir araştırma laboratuvarı olarak kullanılıyor.