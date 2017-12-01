Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev öldürüldü

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcılarından olduğu sanılan Ahmed Çatayev'in, Gürcistan'da 17 saat süren operasyonda öldürüldüğünü resmi makamlar da doğruladı.
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde geçen yıl 44 kişinin ölümüne yol açan saldırının planlayıcılarından olduğu sanılan Ahmed Çatayev’in Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 22 Kasım’da operasyonla öldürüldüğü açıklandı.
Gürcistan Devlet Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada “ABD’li meslektaşlarımızla ortak yürütülen soruşturmalar sonucunda, öldürülenlerden birinin Çatayev olduğu tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.