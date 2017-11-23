Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı terörist Gürcistan’da mı öldürüldü?

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 1 polis ve 3 terörist öldü. Çeçen uyruklu olduğu ifade edilen teröristlerin arasında, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının planlayıcısı olan Ahmet Recepoviç Çatayev'in de olduğu iddia edildi.

Gürcistan’da düzenlenen terör operasyonunda 3 Çeçen uyruklu teröristin öldürüldüğü açıklandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, 20 saat süren operasyonda 1 de polis memuru hayatını kaybetti 4 polis de yaralandı. 1 teröristin ise canlı ele geçirildiği belirtildi.

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İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISININ PLANLAYICISI MI?

Habertürk’ün haberine göre ise öldürülen Çeçenlerden birinin, Atatürk Havalimanı saldırısını organize etmekle suçlanan “Tek Kol” lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.Türkiye'den kaçak olarak Gürcistan'a geçtiği öne sürülen Çatayev ve adamlarının, Çeçen uyruklu Aslanpek Cebrailov adına kayıtlı daireye yerleştiği öğrenildi. Sağ ele geçirilen kişinin ise daire sahibi olduğu iddia ediliyor.

Çatayev, 2012'den beri DEAŞ'ın elebaşlarından Ömer Şişani ile birlikte hareket ediyor.