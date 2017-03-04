Avrupa Birliği, ABD vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu üyeleri Avrupa Komisyonu'na çağrı yaparak ABD vatandaşlarına vize uygulanmaya başlanması için talepte bulundular.

Avrupa Birliği ile karşılıklı vize serbestisi anlaşması yapan ABD’nin, anlaşmaya rağmen AB’ye üye Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Polonya ve Romanya’yı vize muafiyet programına dahil etmemesi üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) harekete geçti.

ABD vatandaşları halihazırda vize kısıtlaması olmadan Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına giriş yapabiliyor.

Teklifin Avrupa Komisyonu’nda kabul edilmesi durumunda ABD vatandaşlarına geçici olarak vize uygulanmaya başlanacak. ABD söz konusu 5 ülkeye vize zorunluluğunu kaldırana kadar da uygulama devam edecek.

2014 yılından bu yana yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi için Avrupa ve ABD’li bakanların 15 Haziran’da bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD vatandaşları 174 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.