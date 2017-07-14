Avrupa Birliği’nden 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz'un birinci yıldömünde Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan açıklamada, "AB, hazin 15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinde yapmış olduğu gibi, üzerinden geçen bir yılın ardından darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yinelemektedir" denildi.

15 Temmuz’un birinci yıldömünde Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye halkı yüzlerce masum sivilin hayatına mal olan ve 2000’den fazlasının yararlanmasına neden olan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. AB, hazin 15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinde yapmış olduğu gibi, üzerinden geçen bir yılın ardından darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yinelemektedir. AB, Türkiye ve tüm Türk halkıyla dayanışma içerisindedir.

AVRUPA KONSEYİ ÜYESİ OLARAK TÜRKİYE, BU İLKELERE KATILDIĞINI TAAHHÜT ETMİŞTİR

İnsan Hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü Avrupa Birliği’nin asli ilkeleridir. Bu ilkeler hem ilişkimizin temellerini hem de Türkiye ve Avrupa Birliği halklarının taleplerini bünyesinde barındırmaktadır. Kilit öneme sahip bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, bu ilkelere katıldığını taahhüt etmiştir. Darbe girişimi faillerinin her birini, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına tam bağlılık içerisinde adalete teslim etmek Türkiye’nin hakkıdır.

BRÜKSEL’DE, AB VE TÜRKİYE TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELEREK ÜST DÜZEY SİYASİ DİYALOG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEK

AB, istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve isteklidir. Bu amaçla ve AB’nin Türkiye ile olan yükümlülükleri çerçevesinde, 25 Temmuz tarihinde Brüksel’de, AB ve Türkiye temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı ilgi alanları ve ortak zorlukları ele alacakları bir Üst Düzey Siyasi Diyalog toplantısı gerçekleştirilecektir.” DHA