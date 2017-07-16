Avrupa bu haberle çalkalanıyor! ‘At eti’ skandalı…

Aylarca sürdürülen operasyonun sona erdiğini belirten yetkililer İspanya’da 65 kişinin gözaltına alındığı, Nisan ayında ise örgütün önemli isimlerinden olduğu ifade edilen Hollandalı bir iş adamının tutuklandığını belirtti.
23 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Sağlıksız şartlarda üretilmiş kaçak at etlerinin piyasa değerinin 23 milyon euro olduğu açıklandı.
AVRUPA ÇAPINDA OPERASYON
BirGün’de yer alan habere göre, Avrupa çapında düzenlenen operasyonda, Belçika, Fransa, İtalyai Portekiz, Romanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya’dan güvenlik güçleri yer aldı.