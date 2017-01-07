Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar orta ve doğu Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Almanya'da bugün kışın en soğuk günü yaşanırken, Polonya'da soğuk hava yüzünden 10 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa da donuyor: Almanya’da kışın en soğuk günü yaşandı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar orta ve doğu Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Almanya'da bugün kışın en soğuk günü yaşanırken, Polonya'da soğuk hava yüzünden 10 kişi yaşamını yitirdi.

Alman Meteroloji Dairesi bu kış hava sıcaklığında bir rekor yaşandığını duyurdu. Almanya’nın güneyinde Bavyera eyaletinde iki noktada, Reit im Winkl ve Schorndorf’da hava sıcaklığı eksi 26 dereceye kadar düştü. Yine Bavyera’da Oberstdorf’da ise termometre eksi 25 dereceyi gösterdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre meterologlar hava sıcaklıklarının bu kadar düşmesinde Alex alçak basının etkili olduğunu belirtti. Alman Meteroloji Dairesi Bavyera’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının nispeten artacağını ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Yetkililer ilk karın Alpler’e düşeceğini, kar kalınlığının 35 santime ulaşacağını kaydetti.

Polonya’da 10 kişi donarak öldü

Almanya’nın komşusu Polonya’da da da hava sıcaklıkları düştü. Yetkililer son iki gün içinde 10 kişinin soğuklar yüzünden donarak öldüğünü açıkladı. Polonya Ulusal Güvenlik Merkezi sözcüsü Bozena Wysocka, 1 Kasım’dan bu yana ülkede 53 kişinin aşırı soğuklar yüzünden yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Polonya’da hava sıcaklıkları perşembe gününden bu yana eksi 20 derecede seyrediyor. Meterologlar soğuk hava dalgasının hafta sonunda da etkisini sürdüreceğine dikkat çekiyor. Polonya’da geçen yıl hava sıcaklıkları nispeten ılık seyretmesine rağmen 77 kişi yaşamını yitirmişti.