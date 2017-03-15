Avrupa Konseyi Başkanı: Türkiye’nin açıklamaları gerçeklerden tamamen kopuk

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin Hollanda'da faşizm olduğu yönündeki suçlamalarının "gerçeklerden tamamen kopuk" olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin Hollanda'da faşizm olduğu yönündeki suçlamalarının "gerçeklerden tamamen kopuk" olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Tusk, “Erasmus’un şehri Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yok edilmişti ve şu an Fas’ta doğan bir belediye başkanı var: Eğer birisi Rotterdam’da faşizm görüyorsa, gerçeklerden tamamen kopuk demektir” dedi.

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“AB ÜYESİ OLMA İHTİMALİNDEN UZAKLAŞIYOR”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker da Tusk’ı destekleyen ifadeler kullanarak, Türk yetkililerin açıklamalarının Türkiye’yi Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını belirtti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na uçuş izni vermeyen Hollanda’ya hitaben, “Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağına izin verme, bakalım senin uçakların buraya nasıl gelecek. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” demişti.