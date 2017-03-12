Avrupa Konseyi’nden flaş Türkiye-Hollanda açıklaması

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Türkiye'nin, önce Almanya ve ardından da Hollanda ile yaşadığı diplomatik kriz sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Jagland, yaşanan gerginlikle ilgili diyalog çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Türkiye'nin, önce Almanya ve ardından da Hollanda ile yaşadığı diplomatik kriz sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Jagland, yaşanan gerginlikle ilgili diyalog çağrısında bulundu.

Jagland yaptığı yazılı açıklamada, ‘Yaşanan durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Biz bu gerginliğin daha fazla tırmanmasına izin veremeyiz. Ülke içinde ve dışında bulunan tüm Türk vatandaşları, önerilen anayasa değişikliklerinin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak ve referandum kampanyasında açık, adil ve kapsamlı bir tartışma yapmak için geniş bir fırsata sahip olmalıdır.

Yurtdışındaki kampanya etkinlikleri, Türk makamları ve yabancı meslektaşları arasında yakın işbirliği gerektirmektedir. İlgili tüm taraflar yapıcı diyalog yoluyla ve gerekli idari hazırlıklara izin verecek yeterli zamanla bu tür etkinliklerin usulleri konusunda anlaşmalıdır.

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Avrupa Konseyi üye ülkelerinde yapılan tüm kamuya yapılan toplantılar ve siyasi kampanyalar, ulusal mevzuata ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak yürütülmelidir “dedi.