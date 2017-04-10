Son dakika… Avrupa’da sandıklar kapandı

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yurt dışında Avrupa'daki temsilciliklerde oy kullanma işlemi sona erdi. Seçmenler 9 Nisan Pazar günü yerel saatle 21.00'e kadar oylarını kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, 31 gümrük kapısında Türkiye'de de oylamanın yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecek.

DHA’nın haberine göre; yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar sayılarak, Saklama Komisyonu’na teslim edildi. Torbalardaki oylar, Başkonsolosluk temsilcisi, AKP, CHP, MHP ve HDP’li temsilcilerin eşliğinde kapısında 4 kilit bulunan odaya getirildi.

Parti temsilcileri ile Başkonsolosluk temsilcisi kendilerinde bulunan anahtarlarla kilitleri tek tek açtılar. Torbalardaki oylar içeri koyulduktan sonra kapı kilitlendi. Yurt dışında kullanılan oylar, 11 Nisan Salı günü özel uçaklarla Türkiye’ye gönderilecek. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlamıştı.