Avrupa’dan Adalet Yürüyüşü yorumu: Dünyanın en büyük eylemi yapılıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı "Adalet" yürüyüşü devam ederken, dünya basınının ilgisi sürüyor. İsviçre'nin en büyük gazetelerinden Blick, bu yürüyüş hakkında "Dünyanın en büyük eylemi" yorumunu yaptı.

Gazete okuyucularına Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü, “Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'a karşı her geçen gün daha da büyüyerek yürüyor. 18.000 Türk, Ankara'dan İstanbul'a Erdoğan'ın politikalarını protesto için yürüyerek gidiyor“ alt başlıklarını kullanarak okuyucularına duyurdu.

Geniş fotoğraflara da yer veren gazete, Hindistan'ın efsanevi lideri Mahatma Gandi'nin 1930'da yaptığı 385 kilometrelik tuz yürüyüşünü hatırlattı ve bugün İsviçre'de başlayan Lozan- Genf arasında yapılacak yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüşe de yer verdi.