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Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda resmi olarak açıldı.
İngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor’ın 300’den fazla gerçek boyutlu insan heykelini içeren müzenin tamamlanması yaklaşık 3 yıl aldı.
Atlantik Müzesi, sadece turizm odağı olabilmeyi değil, aynı zamanda canlı organizmaların bu heykeller üzerinde yaşam alanı kurabilmesini de amaçlıyor.
İşte Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesinden görüntüler...
Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesi
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