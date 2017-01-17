Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesi

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAvrupa’nın ilk su altı heykel müzesi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda resmi olarak açıldı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor’ın 300’den fazla gerçek boyutlu insan heykelini içeren müzenin tamamlanması yaklaşık 3 yıl aldı. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAtlantik Müzesi, sadece turizm odağı olabilmeyi değil, aynı zamanda canlı organizmaların bu heykeller üzerinde yaşam alanı kurabilmesini de amaçlıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİşte Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesinden görüntüler&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .