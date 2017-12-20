Avrupa’yı ve dünyayı şekillendirecek 28 isim açıklandı! Meral Akşener de listede

Son üç yıldır dünya siyasetinin çehresini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen isimlerin belirli bir metodolojiyle belirlenerek açıklandığı POLITICO 28 - 2018 listesi açıklandı. İyi Parti Başkanı Meral Akşener de listede...

ABD´li yayın kuruluşu POLITICO tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da aralarında bulunduğu siyasi liderler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarlar listesine bu yıl Türkiye´den Meral Akşener 13. sırada girdi.

28 farklı ülkeden 18 erkek ve 10 kadının yer aldığı listedeki kişilerin 2018 yılı boyunca yakından izlenmesi gerektiği, bu kişilerin dünyayı şekillendirecek isimler olduğu belirtiliyor.

“KURNAZ ULUSALCI”

Meral Akşener´i “Kurnaz Ulusalcı” alt başlığıyla tasvir eden POLITICO, Milliyetçi Hareket Partisi eski vekilinin neden dünya siyaseti için bu kadar önem arz ettiğini ise şu ifadelerle açıklıyor: “Eski politikacı Meral Akşener´in yeni kurduğu İyi Parti ise Türkiye´nin muhalefetini yeniden canlandıracak – ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak.”

Listede bulunan 28 isim ise sırasıyla şöyle:

1- Christian Lindner: Almanya´da Merkel ile koalisyona hayır diyen Özgür Demokrat Parti´nin (FDP) lideri

2- Michael Gove: Brexit yanlısı Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

3- Muriel Pénicaud: Fransa Çalışma Bakanı

4- Mark Rutte: Hollanda Başbakanı

5- Laura Boldrini: İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı

6- Anuska Deli´c: Slovenyalı araştırmacı gazeteci

7- Jyrki Katainen: Finlandiyalı politikacı

8- Galina Timchenko: Rusya haber sitesi Meduza´nın kurucusu

9- António Costa: Portekiz Başbakanı

10- Guy Verhofstadt: AB Brexit Baş Temsilcisi ve Belçika eski Başbakanı

11- Armin Wolf: Avusturyalı gazeteci

12- Etienne Schneider: Uzaydaki madencilik haklarının peşine düşen Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı

13- Meral Akşener: Türk siyasetçi, İyi Parti Başkanı

14- Zbigniew Ziobro: Polonya Adalet Bakanı

15- Simon Harris: İrlanda Sağlık Bakanı

16- Ana Botín: Santander Yönetim Kurulu Başkanı

17- Flavia Kleiner: İsviçre´deki Operation Libero hareketinin lideri

18- Olga Sehnalová: Avrupa Parlamentosu Çek Cumhuriyeti Temsilcisi

19- Lajos Simicska: Macar oligark ve Başbakan Victor Orban´ın gençlik arkadaşı

20- Euclid Tsakalotos: Yunanistan Maliye Bakanı

21- Evgeny Morozov: Belarus doğumlu Barselona´da yaşayan teknoloji yazarı

22- Khalifa Haftar: Libya Ordusu Başkomutanı

23- Eerik-Niiles Kross: Estonya Parlamento Üyesi

24- Mina Andreeva: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker´in basın sözcüsü

25- Tino Sanandaji: İsveçli yazar

26- René Redzepi: Norveçli Michellin yıldızlı aşçı

27- Mirga Grazinyte-Tyla: Litvanyalı Orkestra Şefi

28- Klitos Papastylianou: Güney Kıbrıslı çevre aktivisti

DHA