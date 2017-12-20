Avrupa’yı ve dünyayı şekillendirecek 28 isim açıklandı! Meral Akşener de listede

ABD´li yayın kuruluşu POLITICO tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da aralarında bulunduğu siyasi liderler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarlar listesine bu yıl Türkiye´den Meral Akşener 13. sırada girdi.
28 farklı ülkeden 18 erkek ve 10 kadının yer aldığı listedeki kişilerin 2018 yılı boyunca yakından izlenmesi gerektiği, bu kişilerin dünyayı şekillendirecek isimler olduğu belirtiliyor.
“KURNAZ ULUSALCI”
Meral Akşener´i “Kurnaz Ulusalcı” alt başlığıyla tasvir eden POLITICO, Milliyetçi Hareket Partisi eski vekilinin neden dünya siyaseti için bu kadar önem arz ettiğini ise şu ifadelerle açıklıyor: “Eski politikacı Meral Akşener´in yeni kurduğu İyi Parti ise Türkiye´nin muhalefetini yeniden canlandıracak – ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak.”
Listede bulunan 28 isim ise sırasıyla şöyle:
1- Christian Lindner: Almanya´da Merkel ile koalisyona hayır diyen Özgür Demokrat Parti´nin (FDP) lideri
2- Michael Gove: Brexit yanlısı Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
3- Muriel Pénicaud: Fransa Çalışma Bakanı
4- Mark Rutte: Hollanda Başbakanı
5- Laura Boldrini: İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı
6- Anuska Deli´c: Slovenyalı araştırmacı gazeteci
7- Jyrki Katainen: Finlandiyalı politikacı
8- Galina Timchenko: Rusya haber sitesi Meduza´nın kurucusu
9- António Costa: Portekiz Başbakanı
10- Guy Verhofstadt: AB Brexit Baş Temsilcisi ve Belçika eski Başbakanı
11- Armin Wolf: Avusturyalı gazeteci
12- Etienne Schneider: Uzaydaki madencilik haklarının peşine düşen Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı
13- Meral Akşener: Türk siyasetçi, İyi Parti Başkanı
14- Zbigniew Ziobro: Polonya Adalet Bakanı
15- Simon Harris: İrlanda Sağlık Bakanı
16- Ana Botín: Santander Yönetim Kurulu Başkanı
17- Flavia Kleiner: İsviçre´deki Operation Libero hareketinin lideri
18- Olga Sehnalová: Avrupa Parlamentosu Çek Cumhuriyeti Temsilcisi
19- Lajos Simicska: Macar oligark ve Başbakan Victor Orban´ın gençlik arkadaşı
20- Euclid Tsakalotos: Yunanistan Maliye Bakanı
21- Evgeny Morozov: Belarus doğumlu Barselona´da yaşayan teknoloji yazarı
22- Khalifa Haftar: Libya Ordusu Başkomutanı
23- Eerik-Niiles Kross: Estonya Parlamento Üyesi
24- Mina Andreeva: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker´in basın sözcüsü
25- Tino Sanandaji: İsveçli yazar
26- René Redzepi: Norveçli Michellin yıldızlı aşçı
27- Mirga Grazinyte-Tyla: Litvanyalı Orkestra Şefi
28- Klitos Papastylianou: Güney Kıbrıslı çevre aktivisti
DHA