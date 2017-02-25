Avukatlığı bıraktı seks işçiliğine başladı

Brezilya'da anayasa hukuku uzmanı avukat Claudia de Marchi mesleğini bırakıp seks işçisi olmaya karar verdi. Artık daha iyi para kazandığını ifade eden Marchi, yeni işinin kendisini her anlamda tatmin ettiğini belirtiyor.

Brezilya'da anayasa hukuku uzmanı avukat Claudia de Marchi mesleğini bırakıp seks işçisi olmaya karar verdi. Artık daha iyi para kazandığını ifade eden Marchi, yeni işinin kendisini her anlamda tatmin ettiğini belirtiyor.

Bir hukuk firmasında çalışan ve kariyerinde parlak bir dönem yaşayan de Marchi, radikal bir karar alarak mesleğini bıraktı ve başkent Brasilia’ya taşındı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kendisini bir feminist olarak tanımlayan de Marchi, avukatların dünyasının erkek egemen olmasından çok rahatsız olduğu için bu kararı aldığını ifade ediyor.



Avukatlıktan vazgeçmeyi “Şimdiye kadar hayatımda aldığım en iyi karardı” diye anlatan 34 yaşındaki de Marchi, şimdilerde iş adamlarına ve politikacılara hizmet verdiğini ifade ediyor.

De Merchi, saatte 150 sterlin (yaklaşık 670 TL) kazandığını söylüyor. Bu paranın avukatlık yaparak kazandığından çok fazla olduğunu da ekliyor. Genellikle gerçek ismini kullanmaktan kaçınsa da de Marchi’nin bu konuda endişe etmiyor. Üstelik kendi adına açtığı ve tecrübelerini anlattığı blogu günlük ortalama 8 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.