Avusturya Savunma Bakanı Türkiye’den rahatsız

Avusturya Savunma Bakanı, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Balkanlar üzerindeki etkisinin arttığını söylerken, "AB'nin bölgedeki etkisi azalırken Ankara'nın etkisi artıyor" ifadesini kullandı.

Almanya’nın saygın gazetelerinden Die Welt’te bugün Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil’in röportajı yer aldı. Doskozil, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Balkan ülkeleri üzerindeki etkisinin arttığını söylerken, bu iki ülkenin İslam’ı bölgede yaygınlaştırdığını ifade etti.

Doskozil röportajında, “Balkanlarda yavaş bir islamlaşmanın etkilerini görüyoruz. Avrupa Birliği Balkanlar üzerindeki etkisini kaybediyor ve buna karşılık Türkiye ve Suudi Arabistan’ın etkisi artıyor” dedi.

Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyleyen bakan, Ankara’nın Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan’daki etkisinin arttığının altını çizdi.

Doskozil, Almanya ve diğer ülkelerin güç dengesini sağlamak için çalışmalara başlaması gerektiğini ifade ederken, “Bu gelişmelerin ardından NATO üyesi Türkiye’nin Balkanlara daha çok asker yerleştirmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Böyle bir dengesizlik Avrupalıların işine gelmez” dedi.