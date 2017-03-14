Avusturya: Seçim için gelecek Türk bakanları engelleriz

Türk bakanların seçim kampanyalarına yönelik bir yasaklama da Avusturya'dan geldi.

Türk bakanların seçim kampanyalarına yönelik bir yasaklama da Avusturya'dan geldi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek için çaba göstereceğini açıkladı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Başbakan Kern, “Kamu güvenliğinden dolayı böyle bir girişimi engellemeye çalışırım” dedi.

DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

16 Nisan’daki referandum kampanyalarıyla ilgili tartışmalara Avusturya daha evvelden katılmıştı. Henüz Almanya ve Hollanda ile toplantı krizleri yaşanmamışken Avusturya Başbakanı Christian Kern, Avrupa’da yapılan kampanyalar konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) ortak bir tavır takınması gerektiğini söylemişti.

Kern 10 gün önce yaptığı açıklamada, AB’nin ortak bir tavır takınması halinde Türkiye’nin son dönemdeki toplantı iptallerinden dolayı sert tepki gösterdiği Almanya gibi üye ülkeler üzerinde kurduğu baskıyı da hafifleteceğini öne sürmüştü.

Almanya’da yayın yapan Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kern, “AB’nin kampanya niteliği taşıyan bu tarz etkinliklerin önlenmesi yönünde ortak bir tavır benimsemesi makul olur. Böylece, bu tarz etkinliklerin yasaklandığı Almanya gibi münferit ülkelerin üzerinde Türkiye tarafından baskı kurulmasının da önüne geçilir” demişti.