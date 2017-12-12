Avusturya’da doğalgaz boru hattında patlama: 60 yaralı

Avusturya'daki bir doğalgaz boru hattında yaşanan patlamada 60 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Avusturya polisinin açıklamsına göre patlama başkent Viyana’nın doğusundaki Baumgarten’da bulunan ülkenin başlıca doğalgaz aktarma merkezinde yaşandı.

Kronen-Zeitung gazetesi patlamada 60 kişinin yaralandığını iddia ederken, polis sözcüsü Edmund Tragschitz “Patlama çıkan yangının ardından yerel saatle 08.45’te yaşandı. Her şey kontrol altında ancak gelen ilk bilgilere göre yaralananlar var” dedi.