Avusturyalı Bakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Referandum için gelme

Türkiye'de Anayasa değişikli için yapılacak olan referandum Avusturya'da tartışılıyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, mitinglerin Avusturya'da yaşayan Türk toplumunu ayrıştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya'ya gelmesini istemediğini belirtti.

Türkiye'de Anayasa değişikli için yapılacak olan referandum Avusturya'da tartışılıyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, mitinglerin Avusturya'da yaşayan Türk toplumunu ayrıştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya'ya gelmesini istemediğini belirtti.

Bakan Kurz, Heute Gazetesi’ne verdiği demecinde 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, Erdoğan’ın Viyana mitingine 13 bin 500 kişinin katıldığını ve miting sonrasında kargaşa yaşandığına işaret etti.

Kurz, Erdoğan’ın referandum kampanyası için Avusturya’ya gelmesinin, ülkedeki Türkler arasında ayrımcılık yarattığını ve derin ayrılıklar oluştuğunu ifade ederek, “Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor” ifadelerini kullandı.

Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avusturya’ya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir üye ülkesine devletlerarası resmi ziyaret ve devlet adamları ile ikili görüşmeler için her zaman gelebileceğini ve bundan memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.

(DHA)