Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan beş askerini şehit verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında üç gündür yaşanan şiddetli çatışmalarda, beş askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
11:1827 Şubat 2017
Dünya
Azerbaycan beş askerini şehit verdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında üç gündür yaşanan şiddetli çatışmalarda, beş askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının savaş meydanından cesetlerin çıkarılması konusunda uluslararası aracıların katılımıyla varılan anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği belirtildi.

AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (BQXK) temsilcilerinin aracılığı ile 26 Şubat saat 12.00’de karşılıklı ateşkesle hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin bölgeden alınmasının planlandığı ancak Ermenistan tarafının ihlalde bulunarak, cenazelerin alınmasına engel olmak amacıyla kabul edilemez yeni taleplerde bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, cephenin diğer bölgelerinde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla çatışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

(DHA)

Son güncelleme: 11:2927.02.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar