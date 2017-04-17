Azerbaycan’da yaşayan Türklerin tercihi ‘hayır’ oldu

Anayasa referandumunda yurt dışı oyların sayımı da neredeyse tamamlandı. Katılımın diğer seçimlere göre nispeten yüksek olduğu referandumda yüzde 59.1 'evet', yüzde '40.9' hayır oyu çıktı. En ilginç sonuçlardan biri Azerbaycan'dan geldi. Zira Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geniş yetkilerle donatıldığı ülkede yaşayan Türklerin çoğunluğu Türkiye'deki anayasa değişikliğine 'hayır' dedi.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanan Türklerin yüzde 38.31’i ‘evet’ derken, yüzde 61.69’u ‘hayır’ oyu verdi.

Yani Azerbaycan’da kayıtlı 6 bin 279 Türk seçmenin yaklaşık üçte biri sandığa gitti; bin 24 seçmen ‘evet’, bin 649 seçmen ise ‘hayır’ dedi.

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Sonuçlar bir bakıma şaşırtıcı, zira Azerbaycan 1995 yılından bu yana başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Öte yandan Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılarak cumhurbaşkanının yetkileri büyük ölçüde artırıldı.

Azerbaycan modeli başkanlık

Seçmenlerin yüzde 86.6'sının ‘evet' oyu kullandığı referandumla ‘cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı' ve ‘cumhurbaşkanı yardımcıları' makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.

Bu bağlamda yeni anayasanın verdiği yetkiyle Aliyev, Şubat ayında verdiği bir kararla eşi Mihriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atamıştı.

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İlk kutlayan Aliyev oldu

Dünkü sonuçlardan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ilk tebrik eden İlham Aliyev oldu. Telefon görüşmesinde Erdoğan, Aliyev'e desteği nedeniyle teşekkür etti.

Ayrıca iki lider Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğini belirttiler.