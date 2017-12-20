BAE’li bakana Erdoğan’dan çok sert tepki

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, 'Medine Kahramanı' olarak bilinen Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olmakla suçlayan mesajı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Türkkan'a ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelmişti. Kalın, Zayed'in sözlerini "utanç" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Arap bakanın mesajına 42. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada çok sert cevap verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in ‘Medine Kahramanı’ olarak bilinen Fahreddin Türkkan’ı ‘hırsız’ olarak suçlayan bir tweet paylaşması Türkiye’nin gündemine oturdu. Bakanın, Iraklı bir kullanıcıdan alıntılayarak kullandığı tweette “1916 yılında Türk Fahri Paşa’nın Medinetü’l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam’dan İstanbul’a “Seferberlik” ilan ederek Medine’deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu” ifadeleri yer alıyordu.

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İLK TEPKİ İBRAHİM KALIN’DAN GELDİ

Zayed’in tweetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan mesaja sert tepki geldi. Kalın’ın tweetinde “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed’in Türklerle Arapları yeniden karşı karşıya getirmek isteyen yalanlarla dolu propagandayı yayınlaması bir utançtır. Fahreddin Paşa, İngiliz planlarına karşı Medine’yi cesurca savundu. Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmak yeni moda mı?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: SENİN CEDDİN NEREDEYDİ?

Zayed’e en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. 42. Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Erdoğan, “Bize bühtanda bulunan zavallı, Fahrettin Paşa Medine korumasını yaparken senin ceddin neredeydi?” dedi.

Fahrettin Paşa'nın Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca açlık ve susuzlukla savaşarak savunduğunu hatırlatan Erdoğan, “Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına… Şimdi bakıyorsunuz maalesef oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Sen önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın, sen Erdoğan'ı da tanımamışsın, Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın” diye konuştu.

Erdoğan, Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin Türkiye'ye yönelik husumetlerinin kendi dirayetsizliklerini, acziyetlerini ve ihanetlerini örtme amaçlı olduğunu da ekledi.