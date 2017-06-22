‘Bağdadi büyük ihtimalle öldü’

Geçtiğimiz haftalarda Rakka'ya yapılan hava saldırısında hayatını kaybettiği öne sürülen IŞİD'in lideri Bağdadi hakkında Rusya açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Rakka’da bir hava saldırısında öldürüldüğü iddiasına Rusya’dan bir açıklama geldi.

Suriye devlet televizyonunun arkasından ABD’li yetkililer, Bağdadi’nin öldüğüne dair iddiaları henüz teyit edemediklerini ifade ederken Moskova bir açıklama yaptı.

Daha önce birçok kez benzer iddiaların gündeme geldiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı adına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, RIA haber ajansıdna yer alan habere göre Bağdadi’nin neredeyse kesin olarak öldüğünü açıkladı.