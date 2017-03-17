Bakan Kaya: Ellerinde resimlerle beni aradılar

Hollanda'nın konvoyunu durduğu ve sınır dışı ettiği Bakan Kaya o gece yaşananları detaylarıyla anlattı. Kaya, "Ellerinde resimlere beni aradılar. Bir teröristmişim gibi çevik kuvvetlerle aradılar" dedi.

Hollanda'nın konvoyunu durduğu ve sınır dışı ettiği Bakan Kaya o gece yaşananları detaylarıyla anlattı. Kaya, "Ellerinde resimlere beni aradılar. Bir teröristmişim gibi çevik kuvvetlerle aradılar" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli’de kadın sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Hollanda ile büyük bir diplomatik krizin yaşanmasına neden olan geceyi “bir utanç gecesi” olarak tanımlayarak, “Roterdam’a giderken konvoyumu durdurdular, ellerinde resimlerle beni aramışlar. Nasıl bir kadını kendilerine tehdit görüyorlarsa, ellerinde resimlerle kadınları sorgulayarak beni aradılar. Teröristmişim gibi çevik polislerle beni aradılar. PKK’nın kampanyalarına izin verilirken, evet kampanyalarının önü kesiliyor” dedi.

Bakan Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“12 saat boyunca bizi orada durdurdular. Hollanda diplomatik bir krizi ve utancı yaşattı. 2’si kadın 4 korumam vardı ve korumalarımın silahı bile yoktu. Polisler silahlarını bize doğrulttu. Her türlü çirkin muameleyi bize gösterdiler. Konsolosumuzu hücreye attılar, benim ekip arkadaşlarımı hapse attılar. Köpeklerle atlarla saldırdıkları vatandaşlarımız bizi orada yalnız bırakmadı, destek verdi. Bize ve Avrupalı kardeşlerimize yapılanları, insanlık dışı muameleyi, Avrupalı Türk kardeşlerimiz en güzel cevabı 16 Nisan’da verecek. 16 Nisan’da bir demokrasi dersi vereceğiz. Avrupa’da hayır kampanyalarına izin verildi, PKK’nın kampanyalarına izin verilirken evet kampanyalarının önü kesiliyor.”

(DHA)