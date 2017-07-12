Bakan Zeybekci: Avusturya’ya gidiyorum

Avustralya ile Türkiye arasında bir krize sebep olan Bakan Zeybekci'nin gitmesinin gündeme geldiği 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliği hakkında yeni bir açıklama geldi.

Ankara-Viyana hattında gerilim yaşanmasına sebep olan Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin ziyaretinin yasaklanmasından sonra Zeybekci’den açıklama geldi.

Hafta sonunda Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü etkinliği için Avusturya’ya gelecek Zeybekci’nin ziyaretinin “Avusturya'daki kamu düzeni ve güvenliği için tehlike arz ettiğini” ifade edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Avusturya’ya ikili görüşmeler için gideceğini vurgulayan Zeybekci bugün bir açıklama daha yaptı. Zeybekci, bu ay içinde Avusturya’ya gideceğini duyurdu.