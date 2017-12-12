Balayında karısına saldıran köpekbalığını canlı canlı çekti

Güney Karolina eyaletindeki Charleston şehrinden balayı için Karayip adalarına giden Sarah Illig kocasının gözleri önünde köpekbalığı saldırısına uğradı. Kolunda derin diş izleri ile yarıklar oluşan kadın hayatının en özel anının nasıl kabusa dönüştüğünü anlattı...

Karayip adalarında kocası Evan Carroll ile yüzerken saldırıya uğrayan kadın, ”ilk başta ne olduğunu anlayamadım kocamın bir şaka yaptığını düşündüm saniyeler geçtikçe acım arttı ve yanımdan uzaklaşan köpekbalığını gördüm.

Evan Carroll elindeki su altı kamerası ile beni çekiyordu.” dedi.

Daha önce bu bölgede hiç köpekbalığı görülmediğini kaydeden polis sözcüsü, köpekbalığını yakalamaya çalıştıklarını bildirdi. Bu arada bölgede denize girmek geçici süreliğine yasaklandı.