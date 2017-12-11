Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau cinsel tercihini açıkladı: Biseksüelim

İspanya’nın doğusunda yer alan Katalonya özerk yönetiminin başkenti statüsündeki Barselona kentinin kadın Belediye Başkanı ve Barcelona en comú Partisi Genel Başkanı Ada Colau'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Colau, televizyonlarda 'biseksüel' olduğunu açıkladı.

Ekonomist Adrià Alemany ile evli ve iki çocuk annesi olan Ada Colau ‘biseksüel’ olduğunu açıkladı.

Dün gece, RTL kanalında konuşan Colau, ‘Biseksüelim ama bunu politikacı olduğum için kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmamıştı.Modern bir ülkeyiz, daha da modern olmamız lazım diye düşündüğüm için bu gerçeği bugün ilk kez burada açıklıyorum’ dedi ve zamanında büyük aşk yaşadığı kadının üniversite okumak için Barcelona’ya gelen bir İtalyan olduğunu da itiraflarına ekledi.

BİSEKSÜELLİK NEDİR?

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma, ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir.

Kendini algılama biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pek çok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yalnızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal “test” yoktur.