Barzani’den BM Genel Sekreteri’ne: Referandum yapacağız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Kürdistan Bölgesi’nde kısa bir süre içinde bağımsızlık referandum yapılacağını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Kürdistan Bölgesi’nde kısa bir süre içinde bağımsızlık referandum yapılacağını bildirdi.

Barzani Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti, Erbil kentindeki başkanlık konutunda kabul etti.

Rudaw'a konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, “Başkan Barzani, BM Genel Sekreterine, ‘Bizden duymanızı istiyorum, en yakın zamanda referandum yapacağız. Bu isteğimizi anlayışla karşılamanız bizi mutlu eder' ifadesini kullandığını söyledi.

Ayrıca Başkanlık sayfasından yapılan açıklamaya göre görüşmede Başkan Barzani, “Yakın bir gelecekte referandum yapacağız. Bütün dünya Kürdistan halkının isteği ve geleceğini tayin etme kararından haberdar olsun” vurgusunda bulundu.