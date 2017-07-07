Barzani’den referandum açıklaması: Geri adım yok

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, aldıkları referandum kararı için “Geri adım yok” dedi.

Reuters'a konuşan Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu kararından hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını söyledi.

25 Eylül'de referandumun yapılacağını ancak bağımsızlık ilanı tarihinin belli olmadığını dile getiren Barzani, referandumda “Evet” oranının yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.

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“KERKÜK KARARINA SAYGI DUYULMALI”

Tartışılan bölgelerde de referandumun yapılacağını hatırlatan Barzani, “Kerkük halkı ne karar verirse versin, herkesin karara saygı duyması gerekiyor” dedi.

Referandum sonrasında çıkabilecek sorunları engellemek için Bağdat, komşu ve dünyadaki ülkelerle bir mutabakata varmak amacıyla diyalog sürecinin başlaması gerektiğine işaret eden Mesud Barzani, “Öncelikli amacımız diyalog ve barışçıl yoldan halkımızın amacını yerine getirmektir” ifadelerini kullandı.

“Doğru zaman ne zamandır?”

Bağdat merkezi hükümetini mezhepçilikle suçlayan Barzani, “Bağdat'ın, Kürdistan Bölgesi'nin yetkilerinin artırmamak için anayasaya hiçbir zaman uymadığını” söyledi.

“14 yıldır bu konu hakkında görüşmek istediğimizi dile getirdiğimizde bize, ‘Doğru zaman ve kabul edilir değil' denildi. Soruyorum; doğru zaman ne zamandır?” diyen Mesud Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler halkımızla tarihi bir tecrübeden geçtik. Onlar ‘Bağımsızlık iyi değil' diyor. Madem bağımsızlık iyi değil, sizin için neden iyi? Halkın meşruiyeti tüm şahıs, parti ve dış müdahalelerden daha üstündür. Kürdistan halkının bu talebine karşı olacak kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Kaderimizi tayin etme zamanıdır. Kırılmaya yönelik bazı girişimler olabilir ancak var gücümüzle bunlara karşı koyarak, bunu başaracağız.”

“MUSUL KURTULSA BİLE IŞİD SON BULMAYACAK”

Musul'da IŞİD sonrası dönemle ilgili uyarılarda bulunan Barzani şöyle konuştu:

“Musul'da barışçıl siyasi bir çözüm olmadan başarı sağlanamaz. Siyasi planlar olmazsa, durum tersine dönecektir. Musul'un içinde bulunduğu şartlar ve sonrası için derin endişe duyuyorum. Çünkü Musul'un IŞİD'den kurtarılmasıyla İslami devleti -IŞİD- son bulmayacaktır. IŞİD'in kente enjekte ettiği fikirler değişmeyecektir. Bölgenin geleceğine yönelik derin kaygılarım var ve umarım yanılırım.”