Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore’de Türk şehitliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaret için gittiği Güney Kore'de, Busan şehrinde bulunan Türk şehitliğini ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’un daveti nedeniyle Güney Kore’ye gitti. Görüşmelerde ikili lider, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alınacak.
BUSAN’DA TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım Kore ziyareti sırasında Busan şehrinde bulunan Türk şehitliğine de bir ziyarette bulundu. Yıldırım şehitlikte saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı.