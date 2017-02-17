Başbakan Yıldırım ilk kez Malta’da

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'nın başkenti La Valletta'ya geldi.

Yıldırım’ı Malta Uluslararası Havaalanı’nda Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Türkiye’nin La Valletta Büyükelçisi Reha Keskintepe Karşıladı.

Yıldırım, Muscat'la yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Malta Cumhurbaşkanı Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu toplantısı gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin ve AB'yle ilgili hususların yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmekte.