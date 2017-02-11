Başbakan Yıldırım: Kimse cimrilik göstermesin!

Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde görüştü. Görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, Suriye'de savaşın bitmesi konusunda uluslararası camiaya tepki göstererek "Kimse yük paylaşımında cimrilik yapmasın" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye temaslarına devam eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, bu durumla ilgili başka ülkelerden kayda değer destek almadıklarını söyledi. Yıldırım, “Biz istiyoruz ki, bu bölgedeki sorunların sonlandırılmasında herkes üzerine düşen görevi yapsın, yük paylaşımında cimrilik göstermesin.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile BM arasındaki yakın işbirliğinin ele alındığını belirten Yıldırım, “BM kurulduğu günden bu yana uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çok değişiklik göstermiş ve boyut olarak farklı bir durum tezahür etmiştir. Bunla beraber uluslararası barış istikrar ve refahın temini için mevcut olan en kapsamlı platform halen BM olmaya devam etmektedir. Ülkemizin BM sistemine yaptığı katkılarda da son yıllarda kayda değer artışlar görülmektedir. Yeni sorunların çözümüne gerçekçi katkılarda bulunmak üzere BM'nin esaslı bir reform ihtiyacı olduğu gerçektir. Türkiye bu reform talebinin en kuvvetli savunucusu olan ülkelerden biridir. Dünyada yaşanan karılılıklar, göçle mücadele ve bölgesel anlaşmazlıkların sona erdirilmesinde BM'nin daha etkin rol alması için reformun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Dış politikanın önemli özelliklerinden bir tanesinin dostlukları arttırmak, düşmanlıkları azaltmak olduğuna değinen Başbakan Yıldırım, “Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların sonuçlarını bugün görüyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yıllardan beri sorunlarımız olan ülkelerle sorunlarımızı çözdük, ilişkilerimizi düzelttik, düzeltmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birçok konuda Birleşmiş Milletlerin barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamakta olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, “Eş başkanlığını yürüttüğümüz Arabuluculuk Dostlar Grubu, Medeniyetler İttifakı gibi inisiyatiflerde Türkiye etkin olarak yer almakta, uluslararası insani zirve toplantısını gerçekleştirmekte ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerdeki bağların güçlendirilmesine çok büyük katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeleri, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri ve Türkiye’nin hassasiyetlerini genel sekreterle paylaştıklarını aktaran Yıldırım, “Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan sorunların başladığı ilk günden beri insani bakımdan birçok gayreti ortaya koymuştur. Bugün 3 milyona yakın Suriyeliye kucak açmış durumdadır. Bunu yaparken başka ülkelerden kayda değer bir destek almamıştır. Biz istiyoruz ki bölgedeki sorunların giderilmesi konusunda her kes paylaşımda bulunsun. Yük paylaşımında kimse cimrilik göstermesin” dedi.

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs’taki barış görüşmeleri ile ilgili olarak ise, “Kıbrıs’ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonucu ulaşması bakımından Türkiye olarak her zaman yapıcı bir tutum izledik. Bundan sonra da bu tutumuzu sürdüreceğiz ancak buradaki ince nokta Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Ayrıca bu adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil, eşit her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“TÜRK HÜKÜMETİ VE TÜRK HALKINA MÜTEŞEKKİRİM”

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Antonio Guterres ise, “BM Genel Sekreteri olarak Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim. 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptım. O dönemde Türkiye en fazla mülteci kabul eden ülke oldu. Türk halkının cömertliğini gördüm. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı. Birçok ülke sınırlarını kapatmakta. Sorumluluktan kaçıyorlar. Kıbrıs ile ilgili iki lider sürekli bir araya geliyor ve çözülmesi gereken konular üzerinde detaylıca görüşüyorlar. Aynı zamanda garantör ülkelerle müzakere edilmesi gereken hususlar var. Konferansın net tarihi belirli değil ancak en kısa sürede başarıya ulaşacağımızdan eminim. Ben en iyi rolü oynamak istiyorum. BM'nin buradaki rolü liderlik değil. Bizler destek kuvvetiz ben elimden geldiğince bunun için başarılı olması için rolümü oynayacağım” dedi.

Astana konferansında gerçekleştirilen ateşkesin başarıya ulaşması konusunda Türkiye'ye müteşekkir olduğunu açıklayan Guterres, görüşmede Libya ve Filistin konusunda da ele alındığını aktardı. İHA