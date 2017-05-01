Başbakanın yüzüne kapıyı kapattılar!

İskoçya'nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalarak erken seçim afişi dağıtmak isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May'e hiçbir bölge sakini kapısını açmadı. May, bu tepki karşısında bölge sakinlerine, "O zaman sizi rahatsız etmeyeceğiz" diyerek oradan uzaklaştı

Erken genel seçim öncesinde televizyonlarda tartışma programlarına katılmak yerine kapı kapı dolaşıp afiş dağıtacağını söyleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, İskoçya’nın Aberdeenshire kentinde sürprizle karşılaştı.

Sputnik’in haberine göre, kentteki evlerin kapısını çalan May, 6 kez kapıda kaldı. Kapısına gittiği evlerden birinde defalarca kapıyı çalan May, kapının açılmaması sonucunda, elindeki afişi kapının arasına sıkıştırırken görüldü.

May, seçim kampanyasıyla ilgili afiş almak istemeyen bir bölge sakinine “Pekala, o zaman sizi rahatsız etmeyeceğiz” cevabını verdi.

‘AFİŞLERİ BİR ŞEKİLDE DAĞITMAK ZORUNDASINIZ’

May, çaldığı kapıların açılmaması üzerine kendisini görüntüleyen kameralara dönerek, “Afişleri bir şekilde dağıtmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

May, üst üste kapısını çaldığı 6'ıncı evin de kapıyı açmamasının ardından elindeki afişleri yanındaki görevlilere vererek, afiş dağıttığı bölgeden makam aracıyla ayrılmayı tercih etti.