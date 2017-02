Başkası için Tesla marka arabasını feda etti, ödülü büyük oldu

Kahraman olmak her zaman güzel hissettirir. Başka bir sürücüyü kurtarmak için Tesla model arabası ve kendisini tehlikeye atan adam için ise, çok da pahalı olmayacak.

Muenchner Merkur’ün haberine göre 41 yaşındaki Manfred Kick, Tesla Model S marka arabasıyla otobanda giderken Volkswagen marka arabasıyla giden başka bir sürücünün kendinde olmadığını fark etti. Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen bu olayda Kick, diğer sürücüye yardım etmek için pahalı arabasıyla birlikte Volkswagen’ın önüne geçti ve iki araba da durana kadar frene bastı.

Sonrasında ilk yardım yapmak için arabanın içine giren Kick’i görenler de ambulans ve itfaiyeyi aradılar. Sürücünün kalp krizi geçirdiği ve hastanede durumunun düzeldiği Alman polisi tarafından bildirildi.

Tabi ki böyle bir kaza iki taraf için de çok pahalıya patlayacaktı, ki haberde verilen bilgiye göre iki tarafın toplam hasarı 10.000 Euro. Ama işin içine Tesla’nın sahibi Elon Musk girdiğinde işler tamamen değişti. Musk’ın Twitter’da yazdıklarına göre, bütün hasar Tesla firması tarafından karşılanacak.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2017