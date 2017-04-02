Başörtüsü takmayı reddedince saçları kazınan kız ailesinden alındı

İtalya’da yaşayan Bangladeşli Müslüman bir anne, başörtüsü takmayı reddeden 14 yaşındaki kızını "cezalandırmak için" zorla saçlarını kazıdı. Şikâyet üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, savcılık kararıyla "kötü muamele" gördüğünü belirledikleri kız çocuğunu ailesinden aldı

İtalya’nın Bolonya kentinde yaşanan olay, kız çocuğunun öğretmeninin polise şikâyette bulunmasıyla ortaya çıktı. Bir süredir evden başörtüsü takarak dışarı çıkan kızının, evden uzaklaştıktan sonra tekrar başını açtığını fark eden anne, ona “bir ders vermek” için makineyle saçlarını kazıdı.

Ertesi gün okula kazağının kapüşonunu başına geçirerek giden kızın durumunu öğretmeni fark etti. Olayın yetkili makamlara bildirilmesiyle fiziki olmasa da psikolojik bir şiddet gördüğü belirtilen kız çocuğu devlet korumasına alınırken anne ve babası hakkında “çocuklarına kötü muamelede” bulunmaktan soruşturma açıldı.

DHA’nın haberine göre; uzun yıllardır İtalya'da yaşayan ailenin, 16 ve 17 yaşlarındaki diğer iki kızının ise başörtüsü takmayı kabul ettiği belirtildi.

MÜSLÜMANLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bolonya İslam Toplumu temsilcilerinden Yassine Lafram, Bangladeşli ailenin yaptığı baskının dinle örtüşmediğini savunarak, “İslam geleneğinde baskıya yer yoktur. Dinin tüm gerekleri ancak özgür iradeyle yerine getirilebilir. Bu ailenin yaptığı yanlıştır. Bir Müslüman olarak benim görevim, çocuklarımı iyi bir şekilde eğitmek, yönlendirmektir. Onları zorlamak değil” diye konuştu.

Tunuslu İmam Seifeddine Maarouf da Bangladeşli ailenin bu tavrı karşısında şok yaşadığını dile getirerek “Bu, İslam değerlerine aykırı bir durum. Kızın annesinin bu davranışı bir şiddettir ve suçtur” dedi. İslam dininin, başörtüyü mecbur kıldığını anlatan Maarouf, “Ancak bu anne hata yapmıştır çünkü kimse bir diğerini dinin gereklerini yerine getirme konusunda zorlayamaz” dedi.

“İTALYA'YA ENTEGRE OLMAK ZORUNDALAR”

Bolonya Belediye Başkanı Virginio Merola da konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Kız çocuğunun öğretmeninin, durumu yetkili makamlara bildirmekle iyi yaptığını söyleyen Virginio Merola, “Bu, sorumlu anne ve babalıkla ilgili bir mevzudur ancak İtalyan olunmak isteniyorsa bizim yasalarımıza aykırı davranamazsınız ve buraya entegre olmak zorundasınız. İtalya'ya gelen bu ailelere, çocuklarını sadece kendi dini kurallarına göre yetiştiremeyeceklerini anlatmak gerekiyor. Bu, bizim 70'li yıllarda yaşadığımız ve ‘aile otoriterliği' dediğimiz otoriterlik tipine benziyor” dedi.