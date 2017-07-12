İtalya’nın ev sahipliğinde Batı Balkan Ülkeleri Liderler Zirvesi başladı. Zirveye, Balkan ülkelerinin hükümet başkanları, dışişleri bakanları, ekonomi bakanları ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri katılıyor.

Batı Balkan ülkeleri ve AB ülkelerini bir araya getiren Batı Balkan Ülkeleri Liderler Zirvesi İtalya'nın Trieste kentinde başladı. Bölgesel işbirliğinin artırılması, ortak bir Balkan pazarının temellerinin atılması beklenen zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini katılıyor.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalyan donanma gemisi “Palinuro”da üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Üç lider gemi ziyaretçi defterini imzaladı. Gentiloni, ziyaretçi defterini imzaladığı sırada Fransa ve Almanya liderleriyle Palinuro adlı gemide bulunmanın onur verici olduğunu ifade etti. Gentiloni üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İtalya'nın mülteci kriziyle ilgili AB ülkelerinin daha çok yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği, uluslararası alanda ortak bir bakış açısına sahip olmalı ifadelerini kullanan Gentiloni, “Birleşik ve güçlü bir Avrupa istikrar ve barışa katkıda bulunabilir” dedi. İHA