BBC, çalışanlarının kazandığı parayı açıkladı ortalık karıştı

İngiltere'nin devlet televizyonu ve radyosu BBC'de çalışanların ne kadar kazandığı açıklandı. BBC tarihinde ilk defa açıklanan rakamlar ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

İngiltere devlet televizyonu ve radyosu BBC, tarihinde ilk defa çalışanlarına ödenen parayı açıkladı. Fakat açıklanan rakamlar ülkede resmen infial yarattı. Öyle ki BBC’de en yüksek parayı kazanan isimlerin ağırlıklı olarak erkek olması ve ortalama olarak erkeklerin kadınlardan yaklaşık dört kat daha fazla kazanması tartışmayı da beraberinde getirdi.

İngiltere’nin saygın haber platformlarından Independent, “En çok kazanan erkek ile en çok kazanan arasında büyük bir fark var. BBC’de cinsiyet farkı” şeklinde okuyucularına sundu.

BBC’nin en çok kazanan ismi radyo spikeri Chris Evans olurken, yıllık 2.2 milyon pound ile 2.25 milyon pound kazandığı kaydedildi. En çok kazanan kadın ise BBC News’ün politika editörü Laura Kuenssberg oldu. Kuenssberg’in 200.000 ile 250.000 pound arasında para kazandığı kaydedildi.

BBC’nin toplam 214 çalışanına yıllık 150.000 pounddan fazla verdiği açıklanırken, bu isimlerin yıllık kazancı 150.402 pound kazanan Başbakan Theresa May’i geride bıraktığı belirtildi. BBC’nin raporuna göre 7 kişie yıllık yarım milyon sterlinden fazla para ödeniyor. Kadın hakları savunucuları bu isimlerin hepsinin erkek olduğu söylerken, bunun ayrımcılık olduğunu ifade etti.