Belarus’ta göstericilere sert müdahale: 100’den fazla gözaltı

Belarus'ta muhaliflerin düzenledikleri gösterilere polisin müdahalesi sonucunda, 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.

Belarus’ta 25 Mart 1918’de kurulan ve sadece 8 ay kadar varlığını sürdüren Belarus Ulusal Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümünü kutlamak için düzenlenen gösterilere katılan milliyetçi ve muhalif gruplara polis müdahale etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun geçen yıl kabul ettiği kayıtlı olarak çalışmayan kişilerin yıllık 200 dolara yakın tutarında vergi ödemelerini öngören kararının ardından, bu yıl ülke genelinde uzun yıllardan sonra ilk kez yoğun protesto gösterileri görülmüş ve daha önceden protesto gösterilerinin hiç görülmediği kırsal bölgelerde de protesto eylemleri düzenlenmişti. Siyasi gözlemciler, özellikle milliyetçi ve muhalif grupların eylem gününe dönüşen 25 Mart tarihindeki gösterilerin geniş katılımlı ve gergin geçeceğini tahmin ediyordu.

15 Mart tarihindeki gösterilerin ardından Belarus makamları, çeşitli muhalif liderleri gözaltına aldı. Son olarak 24 Mart cuma akşamı, muhalefetin önemli isimlerinden Vladimir Nekliaiev gözaltına alındı. Bugün de, öğlen saatlerinde, muhalif örgütlerden “Vesna” örgütüne düzenlenen baskında, 57 kişi gözaltına alındı.

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen gösterilere bin civarında kişi katılırken, diğer şehirlerde de düşük katılımlı gösteriler gerçekleşti. Akşam saatlerine doğru polisin gösterilere müdahalesi üzerine, yüzden fazla gösterici, gözaltına alındı. Gösteriler esnasında gözaltına alınan bazı gazeteciler ise, serbest bırakıldı.

DHA