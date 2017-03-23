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Belçika’da alarm… O kente polis ve askerler gönderiliyor

Belçika'nın Anvers kentinde aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalışan bir kişi yakalandı. Reuters, kente güvenlik önlemi sebebiyle polis ve askerlerin sevk edildiğini duyurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün benzer bir terör eylemi yaşanmış dört kişi yaşamını yitirmişti.
Sozcu.com.tr
16:3123 Mart 2017
Dünya
Belçika’da alarm… O kente polis ve askerler gönderiliyor
Belçika'nın Anvers kentinde aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalışan bir kişi yakalandı. Reuters, kente güvenlik önlemi sebebiyle polis ve askerlerin sevk edildiğini duyurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün benzer bir terör eylemi yaşanmış dört kişi yaşamını yitirmişti.

Kentin kalabalık caddelerinden birinde gerçekleşen olayda, aracını süratle kalabalığın arasına sürmeye çalışan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Belçika’nın De Standaard gazetesi, sürücünün Anvers’te yaşayan, Kuzey Afrika kökenli bir kişi olduğunu duyurdu. Reuters’ın haberinde ise şahsın Fransız vatandaşı olduğu ifade edildi. Araçta arama yapan polisin “bıçak ve diğer silahlar” bulduğu açıklandı.

Polis sözcüsü basın toplantısında saldırı girişiminin saat 11.00’de (TSİ 13.00) gerçekleştiğini, alışveriş mağazalarının yoğun olduğu, trafiğe kapalı De Meir caddesinde yayaların koşarak kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

Olayın ardından açıklama yapan Belçika Başbakanı Charles Michel güvenlik birimlerini tebrik etti ve “tetikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Son güncelleme: 17:1023.03.2017
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